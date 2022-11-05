في انتظار تفعيل نظام رعايتهم.. كاتب سعودي: ساءني ما حدث لأحد كبار السن في سوق مركزي

ويضيف الكاتب: "نقلت هذا الهم والمشكلة التي رأيتها لأحد الزملاء ونحن نتجاذب أطراف الحديث فقال: لقد تعرضت لما هو أسوأ من ذلك، وكما تعلم سمعنا قبل فترة عن نظام سوف يصدر لمراعاة كبار السن، ولا نعلم بعد ذلك أين توقف؟.. لقد تعرضت قبل أيام إلى موقف مع أحد الشباب هداهم الله، حينما كنت أنتظر سيارة تخرج من أحد المواقف وإذا بالشاب يأتي من الخلف ويتعمد الدخول مكان الخارج، وعندما أفهمته بأنني كنت أنتظر خروج السيارة للوقوف مكانها لم يعرني أي اهتمام، ولم يقدر كبر سني ولم أستطع الدفاع عن حقي في هذا الموقف.