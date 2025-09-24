"الغطاء النباتي" يحصر أكثر من 550 موقعًا للأشجار المعمّرة في مختلف المناطق

وأوضح أن الأشجار المعمّرة تُعد رمزًا للحياة والعطاء المستمر، وتتميز بقدرتها على الصمود لمئات السنين أمام الظروف المناخية القاسية، وتمثل شاهدًا حيًّا على العلاقة العميقة بين الأرض والإنسان، وحمايتها لا تقتصر على كونها عملًا بيئيًّا فحسب، بل هي استثمار طويل الأمد في البيئة والصحة العامة والهوية الوطنية.