إصابة 7 أشقاء بينهم 6 طلاب وطالبات في حادث مروري بالليث

أعاد حادث مروري تعرَّض له 6 طلاب وطالبات من أسرة واحدة في أثناء ذهابهم إلى المدرسة؛ بمركز بني يزيد -شرقي محافظة الليث، أمس الأحد، مطالب السكان بتوفير عددٍ كافٍ من سيارات الإسعاف بالمركز الصحي الوحيد بالمركز، للتعامل مع مثل هذه الحوادث الدامية.
وفي التفاصيل؛ تعرَّض 6 طلاب من أسرة واحدة؛ ثلاثة أبناء وثلاث بنات، بجانب شقيقهم السائق، لحادث مروري مروّع خلال ذهابهم إلى المدرسة الكائنة بمركز بني يزيد -شرقي محافظة الليث، حيث اصطدموا بسيارة أخرى على متنها شخصٌ واحدٌ، نتج عن الحادث إصابة الـ 7 الأشقاء، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكّد السكان في شكواهم أن سيارة إسعاف وحيدة بالمركز الصحي لم تكن تفي بالغرض المنشود في نقل الحالات المصابة؛ ما استدعى طلب مساندة إسعافية من خارج القرية، فضلاً عن بُعد المسافات التي قطعتها تلك السيارات الاسعافية للوصول إلى موقع الحادث، مطالبين الجهات المختصّة بضرورة توفير إسعافات بالمركز الصحي على وجه السرعة، لمواجهة مثل هذه الحالات التي لا تحتمل التأخير والنقل الإسعافي إلى مستشفى الليث العام، الذي يبعد هو الآخر نحو 90 كلم.