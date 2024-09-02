إصابة 7 أشقاء بينهم 6 طلاب وطالبات في حادث مروري بالليث

وأكّد السكان في شكواهم أن سيارة إسعاف وحيدة بالمركز الصحي لم تكن تفي بالغرض المنشود في نقل الحالات المصابة؛ ما استدعى طلب مساندة إسعافية من خارج القرية، فضلاً عن بُعد المسافات التي قطعتها تلك السيارات الاسعافية للوصول إلى موقع الحادث، مطالبين الجهات المختصّة بضرورة توفير إسعافات بالمركز الصحي على وجه السرعة، لمواجهة مثل هذه الحالات التي لا تحتمل التأخير والنقل الإسعافي إلى مستشفى الليث العام، الذي يبعد هو الآخر نحو 90 كلم.