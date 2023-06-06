"رئيس رابطة المواشي": مقطعُ منعِ المقيمين في السوق قديم ونتمنى تطبيق القرار

وأضاف "الهفتاء" في حديثه لـ"سبق": تَجَوُّل العمالة السائبة وممارستها للبيع في أسواق المواشي يُعتبر أمرًا يضر بالاقتصاد الوطني ويشكّل قبل كل شيء خطورة على صحة المواطن؛ حيث يكثر الغش في سوق بيع المواشي التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، وهذا الأمر يهدد صحة المواطن والمقيم، ولا بد من تشديد الرقابة أكثر على أسواق المواشي وتطبيق النظام بحق كل من يخالف أو يتلاعب بصحة الإنسان.