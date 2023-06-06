"رئيس رابطة المواشي": مقطعُ منعِ المقيمين في السوق قديم ونتمنى تطبيق القرار

قال رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء: في موسم بيع الأضاحي وكذلك موسم حصاد الأعلاف، يكثر تجول العمالة السائبة والمتستر عليها من قِبَل ضعاف النفوس في أسواق الأعلاف والمواشي والمزارع؛ وهذا بلا شك أمر مخالف للنظام؛ مشيرًا إلى أن مقطع منعِ المقيمين قديمٌ قبل 4 سنوات.
وأضاف "الهفتاء" في حديثه لـ"سبق": تَجَوُّل العمالة السائبة وممارستها للبيع في أسواق المواشي يُعتبر أمرًا يضر بالاقتصاد الوطني ويشكّل قبل كل شيء خطورة على صحة المواطن؛ حيث يكثر الغش في سوق بيع المواشي التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، وهذا الأمر يهدد صحة المواطن والمقيم، ولا بد من تشديد الرقابة أكثر على أسواق المواشي وتطبيق النظام بحق كل من يخالف أو يتلاعب بصحة الإنسان.
وطالب "الهفتاء" بسعودة أسواق المواشي، وإبعاد المقيمين عن هذا السوق؛ لافتًا إلى أن ما يُنشر حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي من منع المقيمين من البيع في أسواق المواشي؛ غير صحيح، وهذا المقطع قديم؛ وتحديدًا قبل أربعة سنوات.