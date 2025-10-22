تجمع جدة الصحي الثاني يدشّن توسعة خدمات مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي

في خطوة تمثّل نقلة نوعية في خدمات أمراض وجراحة القلب بالمنطقة الغربية، دشّن تجمّع جدة الصحي الثاني توسعة خدمات مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، الذي يُعد أحد المراكز الثمانية المتخصصة لأمراض وجراحة القلب على مستوى المملكة، وثاني أكبر مركز تخصصي في القطاع الغربي، والأول على مستوى محافظة جدة.
ويأتي هذا التدشين ضمن جهود التجمع لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز جودة الرعاية القلبية المقدّمة للمرضى في محافظة جدة.
وشملت التوسعة استحداث إدارة للعناية القلبية الحرجة، وتوسعة وحدة العناية القلبية (CCU) ومضاعفة طاقتها الاستيعابية لتصبح 24 سريرًا، إضافة إلى افتتاح قسم جديد للعناية المركزة لجراحة القلب ومساعدات القلب (CSICU) بسعة 10 أسرّة. كما تضمنت التوسعة استحداث إدارة لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة، وتدشين معمل ثانٍ للقسطرة القلبية مزود بأحدث التقنيات الطبية، إلى جانب إنشاء عيادة لإعادة تأهيل القلب وافتتاح عيادات تخصصية جديدة في مجال أمراض القلب.
وتُشكّل هذه الخطوات انطلاقة جديدة نحو تقديم أفضل الخدمات الطبية، ما يجعل المركز من أسرع مراكز القلب تطورًا على مستوى المملكة في مجال جراحات القلب النوعية وزيادة الطاقة التشغيلية والخدمات المقدمة للمرضى.
يُذكر أن مركز القلب التخصصي قد حصل على اعتماد برنامج المتلازمة القلبية الحادة من الهيئة السعودية للاعتماد (CBAHI)، تأكيدًا لالتزامه بأعلى معايير الجودة والسلامة والرعاية التخصصية.
وأكد تجمّع جدة الصحي الثاني أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجيات التطوير المستمر الرامية إلى رفع مستوى الخدمات التخصصية في أمراض وجراحة القلب بمحافظة جدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، وتحسين سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الحياة والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله –.