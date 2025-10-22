تجمع جدة الصحي الثاني يدشّن توسعة خدمات مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي

وأكد تجمّع جدة الصحي الثاني أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجيات التطوير المستمر الرامية إلى رفع مستوى الخدمات التخصصية في أمراض وجراحة القلب بمحافظة جدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة، وتحسين سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الحياة والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله –.