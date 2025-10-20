"الراشد" تُطلِق مبيعات "جوهرة الرُّبَى" شرق الرياض بالتعاون مع “NHC” باستثمارٍ يتجاوز مليار ريال

وتشمل النماذج المتاحة في المشروع فلل A1 وA2 التي توازن بين الفخامة والعملية، وفلل B1 و B2 المصمَّمة كملاذٍ عائليٍّ، بالإضافة إلى نماذجD1 و D2و E1و E2 التي توفِّر مساحاتٍ حيوية، وتوزيعًا متناغمًا ولضمان أعلى معايير الجودة. كما يلتزم المشروع بتقديم ضماناتٍ طويلةٍ الأمد، تشمل ضمانًا لمدة 10 سنوات على الهيكل الإنشائي، والعزل المائي والحراري، إلى جانب ضمانٍ لمدة عامٍ واحدٍ يغطي الجدران والنوافذ، والأبواب، والأطقم الصحية، والدهانات، وغيرها من التفاصيل الداخلية والخارجية.