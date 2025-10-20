"الراشد" تُطلِق مبيعات "جوهرة الرُّبَى" شرق الرياض بالتعاون مع “NHC” باستثمارٍ يتجاوز مليار ريال

أعلنت “شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده”، بالتعاون مع ""NHC عن إطلاق مبيعات مشروع "جوهرة الربى"، أحدث المشاريع السكنية ضمن "وجهة الربى" شرق مدينة الرياض؛ ليشكِّل إضافةً نوعيةً للسوق العقارية في العاصمة، ويعكس تطوُّر نمط الحياة العمرانية العصرية في المملكة.
ويتمتع المشروع بموقع إستراتيجيّ في قلب "وجهة الربى" شرق الرياض، بالقرب من طريق خريص، وطريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، والدائري الشرقي، مُحاطًا بطيفٍ واسعٍ من المرافق الحيوية، والخدمات المتكاملة، بما في ذلك محطة مترو الرياض، إستاد الملك فهد الدولي، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، مستشفى الحرس الوطني، مستشفى الملك فهد، مستشفى الجزيرة، إضافة إلى مراكز تسوُّقٍ بارزةٍ مثل العثيم مول؛ مما يمنح السكان سهولة تنقّلٍ استثنائية، وقربًا مباشرًا من أهم المراكز الصحية والتعليمية والترفيهية في العاصمة.
ويضم المشروع 1,234 فيلا سكنيةً بتصاميم متنوِّعة بين الفلل والتاون هاوس، صُمِّمت لتلبية احتياجات الأسر السعودية، وتقديم تجربةٍ سكنيةٍ استثنائية، مع التوازن بين الخصوصية والراحة. وتُقدَّر القيمة الاستثمارية للمشروع بما يتجاوز مليار ريال سعودي؛ مما يعكس أهميته ضمن الجهود الوطنية لتعزيز القطاع السكني ودعم جودة الحياة.
وتشمل النماذج المتاحة في المشروع فلل A1 وA2 التي توازن بين الفخامة والعملية، وفلل B1 و B2 المصمَّمة كملاذٍ عائليٍّ، بالإضافة إلى نماذجD1 و D2و E1و E2 التي توفِّر مساحاتٍ حيوية، وتوزيعًا متناغمًا ولضمان أعلى معايير الجودة. كما يلتزم المشروع بتقديم ضماناتٍ طويلةٍ الأمد، تشمل ضمانًا لمدة 10 سنوات على الهيكل الإنشائي، والعزل المائي والحراري، إلى جانب ضمانٍ لمدة عامٍ واحدٍ يغطي الجدران والنوافذ، والأبواب، والأطقم الصحية، والدهانات، وغيرها من التفاصيل الداخلية والخارجية.
وأشارت شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده إلى أن بطلاق مشروع "جوهرة الربى"، بالشراكة من "NHC" ضمن وجهة الربى شرق الرياض يُجسِّد التزامها المستمر بالمساهمة في تطوير مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ تدعم رؤية المملكة 2030. وأكدت الشركة حرصها من خلال المشروع على تقديم وحداتٍ سكنيةٍ تجمع بين الجودة والابتكار والموقع الحيوي، بما يلبّي تطلُّعات الأسر السعودية الباحثة عن بيئةٍ سكنيةٍ عصريةٍ ومستدامة".
وتُعدُّ "وجهة الربى" إحدى الوجهات التابعة لشركة "NHC"؛ وتمتد الوجهة على مساحة 5.7 مليون متر مربع في موقع يجمع بين الرفاهية وسهولة الوصول، ضمن منطقةٍ تشهد نموًّا متسارعًا كل يوم، وتحتضن أكثر من 9,000 وحدةٍ سكنيةٍ بتصاميم مستوحاة من العمارة السلمانية؛ لتقدِّم أسلوب حياة متكاملًا، وتجربةً سكنيةً تلبّي تطلّعات السكان.
يُذكر أن شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده تأسَّست عام 1993، وتمتلك خبرةً طويلةً في قطاع التطوير العقاري؛ حيث قدَّمت مشاريع في السكنيّ والتجاريّ والإداريّ والفندقيّ، وواصلت عبر شراكاتها الإستراتيجية مع القطاعَين العام والخاص تحقيق رؤيتها في تقديم مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ تواكب تطلُّعات الأفراد، وتُسهم في تنمية المدن السعودية.
🔗سجل اهتمامك: alrashid-properties.com
للحجز والاستفسار : 920027239