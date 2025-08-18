نائب أمير الرياض يكرّم جوازات المطار بعد تحقيق جائزة الأفضل لعامين متتاليين

في خطوة لافتة، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، جوازات منطقة الرياض بمناسبة فوز جوازات مطار الملك خالد الدولي بجائزة "أفضل منطقة جوازات" لعام 2024م، للعام الثاني على التوالي.
وجاء التكريم خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم، بحضور مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سعد الرويس، ومدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العقيد عائض بن وهف، وعدد من قيادات الجوازات.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطارات، الذي تُنظّمه الهيئة العامة للطيران المدني، ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمسافرين.
وهنأ الأمير محمد بن عبد الرحمن منسوبي جوازات المنطقة على هذا التفوّق، مشيدًا بما تحقق من تطوّر نوعي في قطاع وزارة الداخلية، بفضل دعم وتوجيه القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض.
وأكد سموه أن هذا التميّز هو ثمرة لجهود رجال مخلصين يعملون بروح الفريق الواحد، متمنيًا لهم دوام التوفيق في مواصلة مسيرة الإنجازات على المستويين الوطني والإقليمي.
وفي ختام اللقاء، تسلّم سموه نسخة من تقرير أبرز منجزات جوازات مطار الملك خالد الدولي لعام 2025م.