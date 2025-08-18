نائب أمير الرياض يكرّم جوازات المطار بعد تحقيق جائزة الأفضل لعامين متتاليين

في خطوة لافتة، كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، جوازات منطقة الرياض بمناسبة فوز جوازات مطار الملك خالد الدولي بجائزة "أفضل منطقة جوازات" لعام 2024م، للعام الثاني على التوالي.