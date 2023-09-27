احتفاءً بفعاليات اليوم الوطني.. "نايف صقر" يحلق بقصائد وطنية في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

واستهلّت الأمسية بالسلام الملكي، ثم عرض فيلم "رحلة عمر" الذي يستعرض رحلة الأميرة أليس، حفيدة الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا، خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية عام 1938م، وهو فيلم وثائقي يتناول رحلة كونتيسة أثلون البريطانية إلى المملكة، التي تعدّ أولى الشخصيات الملكية الأوروبية التي تطأ قدمها أرض المملكة؛ حيث التقت هي وزوجها بالملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، كما طافت بعدد من مدن المملكة، وسجلت ذكرياتها عن هذه الرحلة التاريخية.