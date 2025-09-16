برئاسة ولي العهد .. مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات ويجدد دعم فلسطين وقطر وسوريا

وأقر مجلس الوزراء مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع إندونيسيا، ونيجيريا، والصين، والأردن، وتركيا في مجالات الثقافة، ومكافحة المخدرات، والغطاء النباتي، وتنمية الصادرات، والتدريب التقني، إضافة إلى الموافقة على تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، وإقرار عدد من الترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، فضلًا عن مناقشة تقارير وزارات وجهات حكومية عدة.