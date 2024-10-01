بدْء العدّ التنازلي.. 18 يومًا على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية 50%

وأشارت إلى أنّ ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18/ 4/ 2024م، وهي: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير تحذر القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من "50" كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة "120" كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من "30" كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة "140" كلم/ ساعة؛ يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة "50%".