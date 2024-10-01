بدْء العدّ التنازلي.. 18 يومًا على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية 50%

من المقرَّر أن تنتهي مهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة المسجلة على المواطنين والمقيمين إلى 50%، بعد 18 يومًا؛ حيث كانت قد بدأت في الثامن عشر من أبريل الماضي، وتستمرّ لمدة ستة أشهر.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت في يوم 18 أبريل 2024 تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره "50%" من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل هذا التاريخ.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة "50%" من قيمة الغرامات تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال "6" أشهر، تبدأ من تاريخ 18/ 4/ 2024م حتى 18/ 10/ 2024م.
وأشارت إلى أنّ ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18/ 4/ 2024م، وهي: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير تحذر القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من "50" كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة "120" كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من "30" كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة "140" كلم/ ساعة؛ يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة "50%".
وبيّنت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقّها المادة الـ"75" من نظام المرور بنسبة تخفيض "25%" وفق المدة المحددة نظامًا.