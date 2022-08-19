المسابقة الكبرى دليل.. "الجطيلي" لـ"سبق": جهود مميزة لـ"الإسلامية" بتايلند

ونوه "الجطيلي"، في تصريحات لـ"سبق" تزامنا مع نجاح أعمال المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم في تايلند، بمضامين الكلمة التي ألقاها الوزير "آل الشيخ" عبر الاتصال المرئي في الحفل الختامي للمسابقة القرآنية التي نظمتها الوزارة على المستوى الوطني، مبيناً أنها أوضحت ورسخت رسالة المملكة في نشر الوسطية والقيم السامية التي تجمع الشعوب وترسخ الأمن والسلام بينهم.