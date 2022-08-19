المسابقة الكبرى دليل.. "الجطيلي" لـ"سبق": جهود مميزة لـ"الإسلامية" بتايلند

أثنى القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة تايلند عصام بن صالح الجطيلي، على الجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في خدمة مسلمي تايلند؛ عبر تنفيذ العديد من البرامج الثقافية والاجتماعية وتنظيم المعارض والندوات والملتقيات الثقافية التي تعنى بنشر القيم الإنسانية وتحظى باهتمام مسلمي تايلند.
ونوه "الجطيلي"، في تصريحات لـ"سبق" تزامنا مع نجاح أعمال المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم في تايلند، بمضامين الكلمة التي ألقاها الوزير "آل الشيخ" عبر الاتصال المرئي في الحفل الختامي للمسابقة القرآنية التي نظمتها الوزارة على المستوى الوطني، مبيناً أنها أوضحت ورسخت رسالة المملكة في نشر الوسطية والقيم السامية التي تجمع الشعوب وترسخ الأمن والسلام بينهم.
وأضاف: "الوزارة وعبر معرض جسور ساهمت في إطلاع أبناء الشعب التايلندي على ثقافة المملكة وتراثها وأعمالها الإنسانية في جزء بسيط من جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين تحت ظل قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- وهي لفتة مميزة وعمل تشكر الوزارة عليه".
وبين "الجطيلي" أن المملكة وقيادتها الرشيدة أسهمت في عودة العلاقات التاريخية إلى سابق عهدها والتي جاءت هذه الزيارات وتنظيم الفعاليات نتيجة حتمية لها وما تحقق سينعكس على تنمية وتقوية العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.
وكانت قد اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية أمس المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم بمملكة تايلند التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمركز الإسلامي الثقافي بالعاصمة بانكوك والتي شارك فيها أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة على المستوى الوطني وبلغت جوائزها نصف مليون ريال، والتي تقام لأول مرة في تاريخ تايلاند بدعم ورعاية المملكة.