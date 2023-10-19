بدأت بالإفتاء و"الداخلية" وصولاً لـ"الغُرَف".. تحذيرات من كتابة الآيات القرآنية على الحُليّ

يأتي ذلك استنادًا إلى خطاب سماحة المفتي العام للمملكة؛ خشية أن تُتخذ تلك المشغولات الذهبية والحلي "تمائم"، ومن امتهان الآيات القرآنية واستعمالها في غير ما أنزلت له، والدخول بها في مَواطن قضاء الحاجة.