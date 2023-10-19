بدأت بالإفتاء و"الداخلية" وصولاً لـ"الغُرَف".. تحذيرات من كتابة الآيات القرآنية على الحُليّ

حذّر اتحاد الغرف السعودية من كتابة الآيات القرآنية على الحُلِيّ والمشغولات الذهبية، واستخدام الآيات القرآنية في غير مواضعها المشروعة.
يأتي ذلك استنادًا إلى خطاب سماحة المفتي العام للمملكة؛ خشية أن تُتخذ تلك المشغولات الذهبية والحلي "تمائم"، ومن امتهان الآيات القرآنية واستعمالها في غير ما أنزلت له، والدخول بها في مَواطن قضاء الحاجة.
ويشير التعميم الصادر عن اتحاد الغرف السعودية إلى التوجيه الذي أصدره وزير الداخلية رقم (21016) وتاريخ (17/ 3/ 1407هــ)، والمتضمّن عدم كتابة اسم الله على جميع الأوراق والأوعية التي يؤول الأمر فيها إلى الامتهان، وإزالة ما هو موجود.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة للإفتاء قد درست في عام 2015 وضع أسماء الله -عز وجل- وصفاته في أماكن متعددة معرضة للامتهان، وأفتت بمنع ذلك؛ تكريمًا وتعظيمًا لأسماء الله عز وجل.