"أمانة الأحساء" تنجز 42 % من مشروع تطوير محور وسط الهفوف التاريخي

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن المشروع يتضمن أعمال السفلتة، وإنشاء الأرصفة المطابقة لمعايير أنسنة المدن، والإنارة والتشجير، إضافة إلى تطبيق المعايير العالمية المرورية للأمن والسلامة على الطريق، مؤكداً سعي الأمانة إلى إيجاد دراسات وخطط إستراتيجية لتنفيذ مشروعاتها التطويرية والخدمية، ومن ذلك الدراسات المتعلقة بمسارات الطرق الحيوية للإسهام في انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية.