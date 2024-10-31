الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان NHC: مبيعاتنا حققت أرقاماً قياسية العام الحالي رغم ارتفاع أسعار الفائدة ونتوقع مضاعفة المبيعات العام المقبل

وبيّن أن حجم استثمارات الشركة منذ عام 2018 بلغ 92 مليار ريال، ويصل المعروض العقاري للشركة حالياً لنحو 150 ألف وحدة سكنية في المشاريع العمرانية التي تنفذها في أنحاء المملكة، منها 75 ألف وحدة سكنية تم بيعها، وتم تسليم 45 ألف وحدة سكنية، كما نستهدف الوصول إلى أن يصل المعروض العقاري لـNHC إلى 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025.