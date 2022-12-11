بالكاميرا الطائرة.. لوحات خلابة تغزلها الأمطار وسط كثبان "روضة أبا سمري"

يُذكر أن روضة أبا سمري يحتضنها "متنزه أبا سمري الوطني" التابع للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والذي تُقدر مساحته بـ١٩٦ مليون متر مربع، ويمتاز بتضاريس عديدة مثل: (الكثبان الرملية، والأودية، والشعاب، والأراضي المنبسطة والسهلة، والروضات كروضة أبا سمري وروضة مليحة والشبيكة)؛ حيث تم استزراع أكثر من ٨٠ ألف شجرة بالموقع كالطلح والسدر والغاف والرديانة والأرطى والغضا.