بالكاميرا الطائرة.. لوحات خلابة تغزلها الأمطار وسط كثبان "روضة أبا سمري"

ملأت مياه الأمطار روضة "أبا سمري" شرق مركز أثيثية بمحافظة مرات، وسط اهتمام الأهالي الذين يواعدون بحيرة طبيعية محفوفة بالكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهتين الشرقية والجنوبية.
وتقع الروضة غرب مركز أثيثية وشمال مركز ثرمداء على ضفاف كثبان النفود الذهبية، وتبعد عن مدينة الرياض 150 كلم، ويمكن الوصول إليها عن طريق (صلبوخ- حريملاء- القصب- ثرمداء- أثيثية)، أو عن طريق (ضرما- مرات- أثيثية).
ورصد المصور محمد عثمان الطويل بكاميرته الطائرة، امتلاء الروضة بالمياه، والمناظر الطبيعية الخلابة التي شكّلتها المياه داخل الكثبان الرملية الذهبية.
يُذكر أن روضة أبا سمري يحتضنها "متنزه أبا سمري الوطني" التابع للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والذي تُقدر مساحته بـ١٩٦ مليون متر مربع، ويمتاز بتضاريس عديدة مثل: (الكثبان الرملية، والأودية، والشعاب، والأراضي المنبسطة والسهلة، والروضات كروضة أبا سمري وروضة مليحة والشبيكة)؛ حيث تم استزراع أكثر من ٨٠ ألف شجرة بالموقع كالطلح والسدر والغاف والرديانة والأرطى والغضا.