"عجلان وإخوانه القابضة" توقِّع اتفاقيات برعاية رئيس الوزراء الماليزي مع شركائها في ماليزيا بقيمة 7 مليارات دولار

وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتوطين الصناعات العسكرية ونقل التقنية وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 أبرمت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة مع شركاؤها الماليزيون يوم الاثنين 29 أغسطس (10) اتفاقيات بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دولار برعاية رئيس الوزراء الماليزي السيد إسماعيل صبري، وبحضور الأستاذ محمد عبد العزيز العجلان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، ومعالي المهندس علي الحازمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة وفريق الإدارة العليا، وحضور معالي وزير الخارجية ومحافظ وزارة التجارة الدولية والصناعات والرئيس التنفيذي للجنة تطوير الاستثمار الماليزي، وتضمنت الاتفاقيات مشاريع نوعية مختلفة ذات اهتمامات مشتركة في مجال الصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والترفيه، والصناعات الدفاعية، والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين.