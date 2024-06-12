لليوم السادس.. "الشؤون الإسلامية" تستقبل (1299) حاجا وحاجة من 83 دولة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حيث بلغ عدد الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة اليوم الأربعاء السادس من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ (129) حاجا وحاجة, ليصل إجمالي ما تم استقبالهم حتى الآن 1299 حاجا وحاجة من 83 دولة من مختلف قارات العالم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة للمستضافين كي يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.