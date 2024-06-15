مفتي المملكة يستقبل "السديس" في عرفات ويشيد بجهود رئاسة "الحرمين"

‏واستعرض رئيس الشؤون الدينية لسماحة المفتي جهود رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي التي قامت بها طوال موسم الحج، فضلاً عن تقديم شرح موجز عن الخطة الإستراتيجية التي أعدتها رئاسة الشؤون الدينية لبث ترجمة خطبة عرفات للعالم بعدة لغات، التي حققت انتشارًا كبيرًا جدًا هذا العام.