مفتي المملكة يستقبل "السديس" في عرفات ويشيد بجهود رئاسة "الحرمين"

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم، بمقر إقامته بمشعر عرفات، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وأشاد سماحة مفتي عام المملكة بالجهود والإنجازات الكبيرة التي حققتها رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإثراء تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم في موسم الحج، مبينًا أن الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ولها من المكانة أجلها وأبلغها.
واستعرض رئيس الشؤون الدينية لسماحة المفتي جهود رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي التي قامت بها طوال موسم الحج، فضلاً عن تقديم شرح موجز عن الخطة الإستراتيجية التي أعدتها رئاسة الشؤون الدينية لبث ترجمة خطبة عرفات للعالم بعدة لغات، التي حققت انتشارًا كبيرًا جدًا هذا العام.
وأوصى سماحة مفتي عام، حجاج بيت الله الحرام بإخلاص الحج لله تعالى، واتباع سنة نبيه المصطفى ﷺ، وأن يعظموا حرمات الله وشعائره في أدائهم النسك.
من جهته، أشاد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بدعم مفتي عام المملكة لرسالة الحرمين الدينية، ونشر هدايات الإسلام وفق المنهج الشرعي الصحيح المستمدّ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، منهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه دولتنا المباركة، داعياً الحجاج إلى التراحم، ومراعاة الأمن والسلامة في المشاعر المقدسة؛ للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة.
كما أشاد بجهود رجال الأمن العظيمة في العناية بحماية أمن الحجاج والمعتمرين، حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، وإسهامهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، تحقيقًا لتطلعات القيادة.
ودعا الله -عز وجل-، أن يبارك في جهود رجال الأمن على ما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.