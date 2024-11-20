وزير السياحة: 100 مليون دولار سنوياً لتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب؛ أن وزارة السياحة ستستثمر 100 مليون دولار سنوياً لتدريب 100 ألف شاب وشابة سعوديين، بهدف تمكينهم من العمل في منشآت القطاع السياحي. وأكّد أن الوزارة تسعى لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز توطين الوظائف في القطاع.
وأوضح "الخطيب"؛ خلال مشاركته في جلسة حوارية حول "التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية 2030"، أن الوزارة تعمل على توطين تشغيل المنشآت السياحية، حيث تصل نسبة الموظفين السعوديين في بعض الفنادق إلى 50%.
وأضاف، أن الجهود تشمل توطين الإنفاق الرأسمالي، من خلال الاعتماد على شركات وطنية في التصميم والتنفيذ، وتوريد المواد المستخدمة من مصانع سعودية، بما يُسهم في توفير فرص عمل ورفع القيمة الاقتصادية للقطاع.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يُعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، حيث تشهد المملكة استثمارات ضخمة تشمل تطوير مدن سياحية كبرى، مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، موضحاً أن القطاع الخاص يشارك بقوة في هذه المشاريع، التي تُقدّر استثماراتها بنحو 500 مليار دولار خلال السنوات الـ 15 المقبلة.