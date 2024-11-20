وزير السياحة: 100 مليون دولار سنوياً لتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد

وأشار إلى أن القطاع السياحي يُعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، حيث تشهد المملكة استثمارات ضخمة تشمل تطوير مدن سياحية كبرى، مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، موضحاً أن القطاع الخاص يشارك بقوة في هذه المشاريع، التي تُقدّر استثماراتها بنحو 500 مليار دولار خلال السنوات الـ 15 المقبلة.