"إنسان" تستعرض إنجازاتها التنموية في ركن تعريفي بوزارة الرياضة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

وتضمّن ركنُ إنسان توزيعَ المطبوعات على منسوبي الوزارة، وتعريفهم بالخدمات التي تقدّمها الجمعية للمستفيدين عبر 21 فرعًا في محافظات الرياض، والبرامج التنموية التي تساهم بتمكينهم ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة.