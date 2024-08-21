"إنسان" تستعرض إنجازاتها التنموية في ركن تعريفي بوزارة الرياضة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، ركنًا تعريفيًّا في مبنى وزارة الرياضة، تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.
وتضمّن ركنُ إنسان توزيعَ المطبوعات على منسوبي الوزارة، وتعريفهم بالخدمات التي تقدّمها الجمعية للمستفيدين عبر 21 فرعًا في محافظات الرياض، والبرامج التنموية التي تساهم بتمكينهم ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة.
وتأتي من هذه البرامج برامج الإسكان والتدريب والتأهيل والتوظيف ومشاريع ريادة الأعمال، إضافة إلى المشاريع الموسمية كالسلة الرمضانية وكسوة الشتاء والحقيبة المدرسية وهدية العيد والحج والعمرة.
من جانبهم أبدى زوار الجناح إعجابهم بمبادرات الجمعية وحرصها على تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، ودورها الريادي في مجال رعاية الأيتام.