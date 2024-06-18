مذاقٌ لا يتغير وإن مرت شهور.. "المحشوش".. أسرار طبق جازان الأشهر يجلبها العيد

وتوارثت الأجيال في جازان أكلة "المحشوش"؛ فغدت واحدة من الأكلات الشهيرة، حين اعتادت النسوة منذ القدم على إعدادها من لحوم وشحوم الأضاحي، وتجهيزها للطهي بعد تقطيع اللحم والشحم في إناء مصنوع من الحجر عادة أو من المعدن أحيانًا؛ حيث يتم إذابة الشحم ومن ثم يوضع اللحم على دفعات، ثم توضع عليه البهارات، ويترك على النار لعدة ساعات مع تحريكه بين الحين والآخر، ومن ثم وضعه في إناء آخر مصنوع من الفخار.