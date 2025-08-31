"الأمن العام" يحذّر: دعم المتسولين يُسهم في تفاقم ممارساتهم غير النظامية

في إطار حملاتها التوعوية لمكافحة ظاهرة التسول، أكدت مديرية الأمن العام أن تقديم الدعم المالي للمتسولين يساهم في استمرار وانتشار ممارساتهم المخالفة للأنظمة، محذرة من الانسياق وراء أساليب التسوّل التي تتخذ طابعًا منظمًا في بعض الحالات.