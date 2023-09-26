أمير قطر يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في إطار زيارته الرسمية.