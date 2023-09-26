أمير قطر يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في إطار زيارته الرسمية.
وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.