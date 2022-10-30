"أكاديمية المياه" تطلق هويتها الجديدة ببرامج تخصصية في تصميم المحطات والبيئة

وأبرمت الأكاديمية في ضوء هويتها الجديدة، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات والمعاهد الإقليمية والعالمية، لنقل المعرفة وتقديم الحلول المبتكرة وتبادل الخبرات والتعاون المشترك، بينها الجمعية البريطانية للمياه والبيئة، والمنظمة العالمية للمياه IWA، وحصلت على العديد من الاعتمادات والرخص الدولية، منها رخصة (IAIDL) في قيادة الذكاء الاصطناعي، التي تخوّلها للتقييم والتدريب وتقديم الرخصة في هذا المجال، إضافة إلى شراكتها مع منظمات وجامعات متقدمة مثل جامعة هارفرد وجامعة ستانفورد الأمريكية، بيرسون فيو.