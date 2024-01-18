15 مؤسسة وجمعية أهلية تفوز بجائزة الملك خالد للاستدامة

كرم مستشارُ خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، ورئيس هيئة الجائزة، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز؛ الجهاتِ التي حقّقت أعلى المعايير في عدة مجالات ضمن المشاركين بجائزة الملك خالد لعام 2023 لجائزتَي الاستدامة وتميز المنظمات غير الربحية، اليوم، في مقرّ مؤسسة الملك خالد.