شاهد .. سماء جدة تشهد عروضًا جوية للمقاتلات السعودية احتفاءً باليوم الوطني

واستعرضت المقاتلات من نوع تايفون، تورنيدو، ف-15 سي، ف-15 إس إيه، التي تزينت باللون الأزرق الغامق وتوشحت بنقوش هندسية مستوحاة من التراث الوطني، إلى جانب شعار السيفين والنخلة ورقم (95) الذي يرمز للذكرى الخامسة والتسعين لتوحيد المملكة، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع العروض وهم يحملون الأعلام السعودية والأوشحة اعتزازًا بالوطن.