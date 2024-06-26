"الداود" يؤكد التزام أمانة العاصمة المقدسة بتحقيق أعلى معايير الإعاشة في مكة

تحت رعاية أمين العاصمة المقدسة، مساعد بن عبدالعزيز الداود، أُقيم مساء أمس حفل نجاح موسم الحج 1445هـ لطائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة. وجاء هذا الحفل ليعكس الجهود المتواصلة والحرص الدؤوب على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي لقطاع الإعاشة في تحقيق هذا النجاح.
وقال أمين العاصمة المقدسة إن الأمانة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الإعاشة، وتعمل على تحسين خدماتها للحجاج والمعتمرين. وأشار إلى مقترح إطلاق شعار للعام القادم بعنوان "سلامة الغذاء أولاً"، وتطبيق معايير السلامة الغذائية، وتقديم برامج تدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم، وتعزيز تجربة الزوار والحجاج لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.
وأكد أن الأمانة تسعى إلى الاستفادة من إمكانات قطاع الإعاشة على مدار العام بفتح مجالات تسويقية وتصنيع وجبات غذائية طوال مواسم العمرة ورمضان. وقدم شكره وتقديره لكل من أسهم في مبادرة الإسناد التعاوني وفي تطوير قطاع الإعاشة.
وقال أحمد بن رابح الشريف، رئيس متعهدي طائفة الإعاشة بمكة المكرمة: "نحمد الله تعالى على نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ. هذه النجاحات لم تأتِ من محض المصادفة، بل بفضل إرادة وعزيمة قيادة رشيدة منذ تولي المؤسس، طيب الله ثراه، وتولي أبنائه البررة من بعده إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان العهد الزاهر حيث كانت الرؤية التي أطلقت برنامج خدمة الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة".
وأضاف الشريف: "أتوجه بالشكر الجزيل إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير سعود بن مشعل على تمكين جميع القطاعات لنجاح منظومة الحج. كما أثمن الجهود المبذولة لمعالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد الداود وعلى متابعته الدقيقة لأعمال الإعاشة، لافتًا إلى الدعم اللامحدود من قِبل وزارة الحج والعمرة.
كما أرفع باقة شكر لوزارة الداخلية والأمن العام ومنسوبيه العين الساهرة والأيدي القوية التي تحمي الوطن والمواطن، ساهرة على راحة الحاج أثناء رحلة الحج في المشاعر المقدسة والتنظيم الكبير لنجاح موسم الحج. كما أشكر زملائي متعهدي الإعاشة على ما قدموا وتفانوا لخدمة الحجاج في رحلتهم".
واشتمل الحفل على عرض فيلم وثائقي عن أعمال الطائفة، وعرض مبادرة الإسناد والحج بين الحاضر والماضي، واستعراض أعمال المتعهدين. وفي ختام الحفل تم تكريم شركاء النجاح.