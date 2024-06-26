"الداود" يؤكد التزام أمانة العاصمة المقدسة بتحقيق أعلى معايير الإعاشة في مكة

وقال أحمد بن رابح الشريف، رئيس متعهدي طائفة الإعاشة بمكة المكرمة: "نحمد الله تعالى على نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ. هذه النجاحات لم تأتِ من محض المصادفة، بل بفضل إرادة وعزيمة قيادة رشيدة منذ تولي المؤسس، طيب الله ثراه، وتولي أبنائه البررة من بعده إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان العهد الزاهر حيث كانت الرؤية التي أطلقت برنامج خدمة الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة".