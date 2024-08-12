أمين "التحالف الإسلامي" يستقبل الملحق العسكري لإثيوبيا في المملكة

واستمع الوفد إلى شرح عن أهم أعمال التحالف الإسلامي ومنهجية عمله في محاربة الإرهاب، وفق المجالات الأربعة الفكرية، والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكرية، كما اطلع على إصدارات التحالف والدراسات والبحوث المعنية بذات الشأن، إلى جانب زيارة غرفة تقدير الموقف المعنية بعمليات الرصد والتحليل والمتابعة، والاطلاع على مؤشرات قياس ظاهرة الإرهاب التي من شأنها تحليل ورصد الأحداث والجماعات الإرهابية حول العالم.