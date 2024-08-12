أمين "التحالف الإسلامي" يستقبل الملحق العسكري لإثيوبيا في المملكة
استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ اليوم، الملحق العسكري لجمهورية إثيوبيا في المملكة اللواء سعيد تكويه أبقاز؛ والوفد المرافق له، وذلك بمقر التحالف بمدينة الرياض.
واستمع الوفد إلى شرح عن أهم أعمال التحالف الإسلامي ومنهجية عمله في محاربة الإرهاب، وفق المجالات الأربعة الفكرية، والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكرية، كما اطلع على إصدارات التحالف والدراسات والبحوث المعنية بذات الشأن، إلى جانب زيارة غرفة تقدير الموقف المعنية بعمليات الرصد والتحليل والمتابعة، والاطلاع على مؤشرات قياس ظاهرة الإرهاب التي من شأنها تحليل ورصد الأحداث والجماعات الإرهابية حول العالم.
وأشاد الملحق العسكري لجمهورية إثيوبيا في المملكة والوفد المرافق بما شاهده من تقنيات احترافية وسبل المنهجية التي تُعنى بمعرفة أبعاد ومنهجيات الجماعات المتطرفة، وبما يقدّمه التحالف الإسلامي لخدمة الدول الأعضاء والجهود التنسيقية المبذولة في هذا الشأن.
من جانبه، رحب اللواء المغيدي؛ بالضيف والوفد الموافق، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، مثمّناً الجهود الكبيرة التي تبذلها جمهورية إثيوبيا في حربها ضد الإرهاب، ناقلاً تطلع التحالف الإسلامي في انضمام جمهورية إثيوبيا إلى دول التحالف للعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.