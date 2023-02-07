stc و" قو للاتصالات" توقعان اتفاقية تعاون في مجال إنترنت الأشياء

وفي هذا الخصوص، قال رئيس مجلس إدارة شركة "إتحاد عذيب للإتصالات" الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى :" أن مثل هذه الاتفاقيات وخصوصاً مع شركة رائدة مثل stc تعزز إستراتيجية التحول للشركة، كما أنها تعكس في الوقت ذاته تحسن أداء وخدمات الشركة في قطاع الاتصالات "، مؤكداً على أن الشركة مستمرة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف إستراتيجية التحول، وذلك لتلبية تطلعات مساهميها وعملائها.