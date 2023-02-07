stc و" قو للاتصالات" توقعان اتفاقية تعاون في مجال إنترنت الأشياء

وقعت stc وشركة قو للاتصالات (إتحاد عذيب) اتفاقية للتعاون في تقديم خدمات إنترنت الأشياء (IoT) من خلال استخدام شبكات stc بهدف تمكين قطاع الافراد والشركات من الاستفادة من النمو المستدام وازدهار الفرص الاجتماعية والاقتصادية.
وستمكن الاتفاقية شركة "قو للاتصالات" من استخدام شبكة انترنت الاشياء الخاصة بشركة stc لخدمة عملائها وتلبية الطلب المتزايد في هذا المجال لاسيما وأن هذه التقنية أصبحت ممكن أساسي للتوسع التقني وتطوير الأعمال التجارية للعملاء، حيث يتم تقديم الخدمات من خلال التغطية الواسعة لشبكة الجوال وخاصة تقنيات الجيل الخامس (5G) والنطاق العريض منخفضة الطاقة (LPWA) في مختلف أنحاء المملكة والتي تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعبّر المهندس/ محمد العبادي الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين بشركة stc عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وتعزيز الشراكة مع شركة "قو للاتصالات". حيث تعتبر هذه الاتفاقية إضافة جديدة تؤكد على ريادةstc في تمكين وبناء مجتمع مشغلي الشبكات الافتراضية في المملكة لتطوير الخدمات في كافة القطاعات المستفيدة من تقنيات وخدمات انترنت الأشياء وذلك تماشياً مع رؤية 2030 المتمثلة في زيادة الرقمنة في السوق السعودية.
وفي هذا الخصوص، قال رئيس مجلس إدارة شركة "إتحاد عذيب للإتصالات" الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى :" أن مثل هذه الاتفاقيات وخصوصاً مع شركة رائدة مثل stc تعزز إستراتيجية التحول للشركة، كما أنها تعكس في الوقت ذاته تحسن أداء وخدمات الشركة في قطاع الاتصالات "، مؤكداً على أن الشركة مستمرة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف إستراتيجية التحول، وذلك لتلبية تطلعات مساهميها وعملائها.
وفي هذا السياق صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "قو للاتصالات" الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور أن الشركة مستمرة وملتزمة بتقديم خدماتها لعملائها بتقنيات حديثة ومختلفة لتلبية احتياجات العملاء حسب أفضل المعايير العالمية، وعبّر عن سعادته بتوقيع اتفاقية استخدام الشبكات مع stc وقال: "يسرنا تعزيز تعاوننا مع stc في مجال تقديم خدمات إنترنت الأشياء، وسيحقق هذا الاتفاق، بإذن الله، أعلى مستوى من القدرات والحلول الابتكارية لخدمة العملاء.