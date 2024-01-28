بحجة "نرتاح من إزعاجهم".. أطفال ضحايا تسريب بياناتهم الشخصية لـ"وحوش الإنترنت"

وأضافت: بحسب تقرير سابق للمنتدى الدولي للأمن السيبراني، كشف أن هناك مالا يقل عن 72% من الأطفال حول العالم تعرّضوا لتهديد في هذا الفضاء، والمقلق أيضًا هو ما أكدّته دراسة سابقة لمنظمة "اليونيسيف" ذكرت فيها أن ١٥٧ ألف طفل يدخلون يوميًّا للمرة الأولى إلى العالم الرقمي؛ أي بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية، وقد أصبح هناك طفل بين كل 3 مستخدمين للإنترنت. الأمر الذي يتطلّب ضرورة ارتفاع معدّل الحماية والتوعية وتكاتف المجتمع حول ذلك، وحماية الطفل من مخاطر الاتصال بالإنترنت ورفع مستوى الأطفال سيبرانيًا، وتطوير مهارات الحماية والأمان؛ ما يُسهم في بناء جيل مثقف سيبرانيًا، يقود إلى مجتمع آمن لأطفالنا.