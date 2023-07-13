"تخصصي الطائف" ينجح في إنقاذ طفل ابتلع "صامولة" معدنية

تمكّن أطباء مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين، ابتلع "صامولة" معدنية.
وكان الطفل يعاني من ارتجاع مستمرّ وألم في الرقبة، مع بكاء مستمرّ وتقيُّؤ وعدم قدرة على الأكل والبلع منذ وقوع الحادثة.
وذكرت "صحة الطائف" لـ"سبق"، أن المريض وصل محوّلًا من خارج الطائف كحالة إنقاذ حياة، وقد بيّنت الأشعة الصدرية للطفل انحشار ونشوب جسم غريب بالمريء.
وعليه تم استدعاء الطاقم الطبي المتخصص في جراحة الصدر، بقيادة الدكتور مهند فايز الذيب، والدكتور لطفي عبد الصمد، مع التنسيق المباشر مع طبيبة التخدير الدكتورة آلاء الهذلي؛ للاطلاع على الحالة واتخاذ القرار بإدخال الطفل مباشرةً إلى غرفة العمليات.
وتم استخراج الجسم الغريب، وهو عبارة عن حلقة معدنية "صامولة"، تحت التخدير العام، باستخدام المنظار الصلب للمريء الخاص بالأطفال.
وبفضل من الله، ثم جهود الكادر الطبي المعالج والتدخل السريع، تم استخراج الجسم الغريب من الطفل دون أي مضاعفات، وخرج من المستشفى بحالة جيدة.