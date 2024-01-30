بيان جديد لـ"الأرصاد": التقلبات تستمر على معظم المناطق.. أمطار وثلوج وانخفاض للحرارة

كما تؤثر الأمطار الخفيفة على منطقة تبوك، وحفر الباطن والخفجي، العيص، العلا، ينبع، خيبر يومي الخميس والجمعة، أما في الحدود الشمالية والجوف فتتأثر المنطقتان بأمطار خفيفة من مساء غد (الأربعاء) إلى يوم الجمعة المقبل، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار حتى الجمعة على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل بسرعة 45 كم/ س أو أكثر مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية، وتتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم، برياح سطحية مثيرة للغبار تبلغ سرعتها 50 كم/ س مع تدنٍ في الرؤية الأفقية.