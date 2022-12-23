شاهد.. إغلاق مؤقت لطريق "جبل الكر" بالطائف بسبب الأمطار

وهطلت أمطارٌ خفيفة على الطائف، ومازالت الفرصة مهيّأةً بهطول مزيدٍ منها، وفقاً للتنبيه المتقدّم من المركز الوطني للأرصاد، الذي توقّع هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، تشمل "الطائف"، وتستمر حتى السابعة مساء اليوم.