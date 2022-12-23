شاهد.. إغلاق مؤقت لطريق "جبل الكر" بالطائف بسبب الأمطار

تصوير - ماجد عسيري
أسفرت الأمطار الغزيرة التي شهدتها "الهدا" بالطائف، عن إغلاق طريق الهدا "جبل الكر" احترازياً -بشكل مؤقت-، وذلك في الاتجاهيْن النازل لمكة المكرّمة والطالع منها للطائف.
ومازالت "الهدا" تشهد هطول أمطارٍ متفرقة، منذُ صباح اليوم الجمعة، في ظل انخفاض درجات الحرارة وزيادة درجة البرودة.
وهطلت أمطارٌ خفيفة على الطائف، ومازالت الفرصة مهيّأةً بهطول مزيدٍ منها، وفقاً للتنبيه المتقدّم من المركز الوطني للأرصاد، الذي توقّع هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، تشمل "الطائف"، وتستمر حتى السابعة مساء اليوم.