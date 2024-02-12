"استجابة" ينطلق غداً لرفع جاهزية 44 جهة لحماية البيئة البحرية

وأشار المطرفي إلى أن المركز يحرص على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية، للحفاظ على البيئة البحرية بموجب برامج بيئية ممنهجة تهدف إلى حماية سواحل المملكة وموائلها البيئية، وعبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح والمكافحة لاحتواء أي تلوث يهدد الموائل الطبيعية، بالإضافة إلى طائرات عمودية وطائرات رش متخصصة لمكافحة الانسكابات بمواد صديقة للبيئة.