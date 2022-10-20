"حرة البرك".. تاريخ جيولوجي عمره ملايين السنين وإحدى أكبر الفوهات البركانية جنوب السعودية

وتضمّ الحرات البركانية في المملكة حرات: الرحا، وثنان، وخيبر، وكشب، ولونير، ورهاط، وعويرض، وحرة يار، والحطيمة، والدخنة، ودلهم، وجبل سلمى، وسمراء الصفراء، وقمع شرمة، وطابة، وحرة البرك التي يتجاوز ارتفاعها 300 متر تقريبًا، وهي تطلّ على شاطئ البحر الأحمر بمنطقة عسير، وتعد واحدة من مجموعة حرات في مناطق متفرقة بالمملكة، تُمثل جميعها نحو 4.6% من مساحة المملكة.