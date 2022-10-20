"حرة البرك".. تاريخ جيولوجي عمره ملايين السنين وإحدى أكبر الفوهات البركانية جنوب السعودية

تعتبر حرة البرك واحدة من الحرات البركانية الكبيرة جنوب السعودية بفوهة واسعة تنتشر حولها الكثير من الجبال المشابهة لها، وتظلّ تلك الحرة شاهدةً على تاريخ جيولوجي لمناطق المملكة.
وتُعدّ الحرات البركانية واحدة من أبرز معالم التاريخ الجيولوجي بالمملكة، وتمتدّ تلك الحرات من اليمن جنوبًا إلى الشام شمالًا عبر المناطق الغربية والجنوبية للمملكة، وتوجد بعضٌ منها في مناطق أخرى، وهي تنتمي لعصور قديمة، وتضم مواد بركانية مختلفة تتابع تدفقها إلى سطح الأرض منذ ما يقرب من 30 مليون سنة؛ وفق ما نشرته مراكز متخصصة.
وتضمّ الحرات البركانية في المملكة حرات: الرحا، وثنان، وخيبر، وكشب، ولونير، ورهاط، وعويرض، وحرة يار، والحطيمة، والدخنة، ودلهم، وجبل سلمى، وسمراء الصفراء، وقمع شرمة، وطابة، وحرة البرك التي يتجاوز ارتفاعها 300 متر تقريبًا، وهي تطلّ على شاطئ البحر الأحمر بمنطقة عسير، وتعد واحدة من مجموعة حرات في مناطق متفرقة بالمملكة، تُمثل جميعها نحو 4.6% من مساحة المملكة.