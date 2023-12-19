شاهد.. "لقاء أمير تبوك بالمسؤولين والمواطنين" وإشادته بمشروعات النقل والتنمية

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ،في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال، رحب الأمير بالجميع، منوهًا بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية، مشيراً إلى ما تم تدشينه من مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك ومشاريع استثمارية وتنموية جديدة تحت التنفيذ بالمنطقة بتكلفة قاربت ملياري ريال؛ وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأكّد الأمير أن تدشين هذه المشروعات يأتي في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتسهم -بإذن الله- في رفع مستوى جودة الحياة وتعزز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وإسهاماتها في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية والسكنية بمنطقة تبوك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتناول أمير تبوك، في حديثه، عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-؛ حيث حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.