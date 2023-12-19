شاهد.. "لقاء أمير تبوك بالمسؤولين والمواطنين" وإشادته بمشروعات النقل والتنمية

وأكّد الأمير أن تدشين هذه المشروعات يأتي في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتسهم -بإذن الله- في رفع مستوى جودة الحياة وتعزز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وإسهاماتها في تنفيذ الخطط الخدمية والتنموية والسكنية بمنطقة تبوك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.