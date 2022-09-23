"فيصل بن خالد" مهنئاً القيادة: ذكرى اليوم الوطني تبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز

وأوضح الأمير فيصل بن خالد أن ذكرى يوم الوطن تُحيي في وجداننا تفاصيل الملحمة البطولية التي سطرها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ وكيف أقدم على جمع أجزاء المملكة المشتتة، وآلف بين القبائل المتنازعة، ومحا الفرقة، ووحد البلاد تحت راية لا إله إلا الله، ضارباً بذلك أروع الأمثال في الإيمان بالله، والتوكل عليه، ونشر مبادئ الشريعة الإسلامية على أرض الجزيرة العربية.

وأضاف: "اليوم أستطيع التأكيد على أن لنا تاريخاً مشرفاً، وبطولات استثنائية وأبطالًا أعادوا صياغة التاريخ بالشكل الذي يرضيهم، في مشهد قل أن نجد مثيلاً له في التاريخ الحديث، وهنا تنبع المعجزة الإنسانية، في الصبر والجلد وقوة العزيمة والإرادة والتصميم على صنع المستحيل".