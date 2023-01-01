6 برقيات من خادم الحرمين وولي العهد لقيادات السودان وكوبا وسلوفاكيا

وبهذه المناسبة بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.