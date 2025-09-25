السفير الواصل: رئاسة المملكة لمؤتمر حل الدولتين تجسّد دورها الدبلوماسي الريادي

كما شدد على أن السلام لا ينفصل عن التنمية، مبينًا أن المملكة تواصل جهودها في مجالات الطاقة المتجددة، وتمكين المرأة والشباب، والسياحة المستدامة، إضافة إلى مبادراتها في الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام إقليميًا ودوليًا.