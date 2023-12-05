خلال ملتقى السلامة المرورية.. دعوات لتعزيز جهود توحيد معايير ولوائح السيارات ذاتية القيادة

في سياق متصل، قال روس شيلدز وهو أكاديمي في مجال هندسة البرمجيات: السلامة هي المعضلة الأساسية التي تواجه صناعة السيارات ذاتية القيادة، مرجعًا ذلك لكون المركبات ذاتية القيادة لا تنجح في تحديد مواقع المركبات الأخرى بدقة لاسيما مع كثرة المركبات أو زيادة المسافة بين المركبات.