"الحوار الاجتماعي" يناقش تحديات التوطين في القطاع الخاص وبرامج والتوظيف وسبل تطويرها

ناقش منتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر لعام 2024م٫ اليوم تحديات استدامة التوطين في القطاع الخاص، وبرامج دعم التدريب والتوظيف وسبل تطويرها، وتحفيز ودعم وحماية المنافسة في سوق العمل.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بحضور وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل مهند العيسى وممثلي الحكومة ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد وممثلي العمال.
وتأتي هذه الورشة ضمن سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز الحوار البنّاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية.
وتناولت الورشة التي عقدت في مقر المركز بالرياض، تسليط الضوء على محاور منتدى الحوار الاجتماعي لهذا العام والذي يقام تحت عنوان: "الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن"، كما تم مناقشة واقتراح توصيات تطويرية لمنصة قوى، وتطوير تجربة توثيق عقد العمالة خارج المملكة، ومناقشة نتائج الحوارات السابقة.