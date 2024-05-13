"الحوار الاجتماعي" يناقش تحديات التوطين في القطاع الخاص وبرامج والتوظيف وسبل تطويرها

وتناولت الورشة التي عقدت في مقر المركز بالرياض، تسليط الضوء على محاور منتدى الحوار الاجتماعي لهذا العام والذي يقام تحت عنوان: "الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن"، كما تم مناقشة واقتراح توصيات تطويرية لمنصة قوى، وتطوير تجربة توثيق عقد العمالة خارج المملكة، ومناقشة نتائج الحوارات السابقة.