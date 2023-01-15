مصرف الراجحي و "وريف الخيرية" يدشنان عربتين حديثة للتبرع بالدم

يذكر أن مصرف الراجحي تبنى العديد من المشاريع الصحية في جميع مناطق المملكة بلغت تكلفتها أكثر من 200 مليون ريال، أبرزها التبرع بمبلغ 70 مليوناً لإنشاء برج مصرف الراجحي الطبي ضمن أوقاف جامعة الملك سعود، ودعم برنامج العقم والإخصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمبلغ 10 ملايين ريال، والتبرع بـ 7.8 مليون لإنشاء مركز مصرف الراجحي للعلاج الطبيعي والوظيفي ومكافحة التدخين بمستشفى طريف العام، وكذلك قدم المصرف دعما بمبلغ 10 ملايين ريال، لإنشاء مركز مصرف الراجحي للقسطرة القلبية بمستشفى الرس العام، بالإضافة إلى تشغيل العيادة المتكاملة (عيادة مصرف الراجحي) في جمعية الأطفال المعاقين، ودعم صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة لتوفير 1100 كرسي متحرك، والتبرع بسيارة إسعاف لجمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بمحافظة الطائف، كما وقع المصرف مؤخراً اتفاقية مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم لإنشاء مركز مصرف الراجحي للسكري الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 13.5 مليون ريال تكفل بها المصرف بالكامل.