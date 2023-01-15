مصرف الراجحي و "وريف الخيرية" يدشنان عربتين حديثة للتبرع بالدم

دشن مصرف الراجحي ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية" عربتين متنقلة للتبرع بالدم مزودة بأحدث التجهيزات، بتكلفة بلغت 6 ملايين ريال سعودي، تكفل بها المصرف كأحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية الهادفة لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.
وحضر التدشين كبير الموظفين بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور صالح بن محمد المفدى، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي الأستاذ وليد المقبل، المقام بمقر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.
وتسلم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدعم السخي المقدم من قبل مصرف الراجحي، في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص وغير الربحي، وثقافة المسؤولية الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية، ودعم الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، حيث أن المبادرة ستعزز قدرات "التخصصي" للوصول إلى المزيد من المتبرعين، ورفع مخزون بنك الدم التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وتغطية الاحتياج لفئات الدم النادرة.
وأشار الأستاذ وليد المقبل أن مساهمة المصرف في هذه المبادرة، تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية المستدامة للمصرف، لدعم القطاع الصحي لمساعدته في تحقيق اهدافه، والتخفيف من الحاجة المتزايدة للدم وتحفيز المتبرعين من خلال الوصول إليهم في أماكنهم.
وتركز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في مصرف الراجحي على قطاعات التعليم والصحة والإسكان، حيث تتركز مشاريع المصرف ومبادراته على هذه القطاعات التي تخدم أكبر شريحة من المجتمع، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى لمستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
وتتمثل رسالة "وريف الخيرية" في دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية في "مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث" من خلال الإسهام في رفع المعاناة عن المرضى وعائلاتهم، وتمويل الأبحاث، والمشاركة في رفع مستوى الوعي في المجال الصحي، وتنمية الأوقاف الطبية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة.
يذكر أن مصرف الراجحي تبنى العديد من المشاريع الصحية في جميع مناطق المملكة بلغت تكلفتها أكثر من 200 مليون ريال، أبرزها التبرع بمبلغ 70 مليوناً لإنشاء برج مصرف الراجحي الطبي ضمن أوقاف جامعة الملك سعود، ودعم برنامج العقم والإخصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمبلغ 10 ملايين ريال، والتبرع بـ 7.8 مليون لإنشاء مركز مصرف الراجحي للعلاج الطبيعي والوظيفي ومكافحة التدخين بمستشفى طريف العام، وكذلك قدم المصرف دعما بمبلغ 10 ملايين ريال، لإنشاء مركز مصرف الراجحي للقسطرة القلبية بمستشفى الرس العام، بالإضافة إلى تشغيل العيادة المتكاملة (عيادة مصرف الراجحي) في جمعية الأطفال المعاقين، ودعم صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة لتوفير 1100 كرسي متحرك، والتبرع بسيارة إسعاف لجمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بمحافظة الطائف، كما وقع المصرف مؤخراً اتفاقية مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم لإنشاء مركز مصرف الراجحي للسكري الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 13.5 مليون ريال تكفل بها المصرف بالكامل.