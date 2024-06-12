المتحف الدولي للسيرة النبوية وقطار الحرمين السريع يثريان تجربة الحجاج

وتتضمّن الأركان التعريفية شرحًا موجزًا لحجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأماكن التي مرّ بها أثناء حجه وعمرته، كما تُقدم كتبًا علمية مؤصلة حول شعيرة الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، بعدة لغات عالمية.