المنامة.. ولي العهد البحريني يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

استقبل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وزيرَ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم بالمنامة، في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها للبحرين؛ لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الموقعة سابقًا بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية.