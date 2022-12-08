المنامة.. ولي العهد البحريني يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

استقبل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وزيرَ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم بالمنامة، في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها للبحرين؛ لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون الموقعة سابقًا بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية.
وفي بداية اللقاء، نوه ولي عهد البحرين بما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة، وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من مستوى متقدم للتكامل بين المملكتين الشقيقتين، ووضع وتنفيذ المرئيات التي تسهم في تقوية منظومة التعاون الثنائي لاسيما ما يتصل بالشؤون الإسلامية.
وأكد أن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة علاقات راسخة تشهد على الدوام نموًا يستند إلى إرث تاريخي قائم على الأخوة والترابط منوها بمستوى التعاون الثنائي والحرص المشترك من قيادة وحكومة البلدين الشقيقين.
من جانبه، نوّه الوزير "آل الشيخ" بالنهضة والتطور الذي تشهده البحرين الشقيقة في مختلف المجالات في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
كما تم خلال اللقاء، استعراض جهود البلدين الشقيقين في تعزيز ونشر قيم الوسطية والتسامح والتعايش، والتأكيد على أهمية التمسك بها كثوابت؛ لكونها إحدى الركائز الرئيسة التي تسهم دومًا في تحقيق الخير والسلام للجميع.