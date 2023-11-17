استغرق بناؤه 5 أعوام.. مطار الملك خالد الدولي يُكمل عامه الأربعين.. ومن هنا بدأت القصة

وبعد مُضي أربعين عامًا على افتتاح مطار الملك خالد الدولي ما زال هذا الصرح الوطني الشامخ يواصل رحلة تطوره بمزيد من الإنجازات المتسارعة؛ إذ حاز خلال أعوامه الماضية جائزة "أفضل مطار تطورًا في العالم"، هذا إلى جانب وصوله للمرتبة الـ27 ضمن أفضل 100 مطار حول العالم لعام 2023، وفقًا لتصنيف منظمة سكاي تراكس العالمية المختصة بتقييم المطارات وخطوط الطيران، وذلك بعد أن كان في المرتبة الـ131 في عام 2019. فيما برز اسم المطار في المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط في عام 2022. كما حقق المطار شهادة صوت العميل عامَين متتاليَين، إضافة إلى حصوله على شهادة الاعتماد الصحي، وشهادة الاعتماد العالمية لإدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات (ACA) من مجلس المطارات الدولي ACI.