شاهد من محايل.. "صحة البيئة" تضبط مركبة محملة بأسماك فاسدة وتتلفها

من جهته، ثمّن رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، ما يقوم به المراقبون من جهود، داعياً في الوقت ذاته المواطنين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الإتصال برقم البلاغات (940)، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.