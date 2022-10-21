شاهد من محايل.. "صحة البيئة" تضبط مركبة محملة بأسماك فاسدة وتتلفها

تمكن مراقبو إدارة صحة البيئة بمحايل، خلال جولاتهم في إجازة نهاية الأسبوع، من ضبط سيارة نقل صغيرة كانت تقوم ببيع أسماك للعمالة، وبعد الكشف عليها اتضح سوء تخزينها وتظهر عليها علامة الفساد؛ حيث تم تحرير مخالفة وإتلاف 93 كيلو من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد مدير إدارة صحة البيئة محمد منيع أن إدارة صحة البيئة تكثف من جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية وخلال إجازة نهاية الأسبوع بالمحافظة والمراكز التابعة لها؛ للتأكد من امتثال المحلات للاشتراطات الصحية والبلدية وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
من جهته، ثمّن رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، ما يقوم به المراقبون من جهود، داعياً في الوقت ذاته المواطنين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الإتصال برقم البلاغات (940)، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.