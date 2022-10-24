نائب رئيس "لوسِد" لـ"سبق": بدء تسليم سياراتنا نهاية السنة.. والتجميع في مصنع السعودية نهاية 2023م

قال فيصل سلطان - نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسِد في الشرق الأوسط، عن سبب اختيار السعودية كوجهة أولى لمبيعات شركته، بأن السعودية تتميز بموقعها الإستراتيجي القوي في وسط العالم، مشيراً بأنه بعد تقييم عدة اختيارات من الشركة، بالإضافة إلى التغييرات الحالية التي تحدث في المملكة، وهي التركيز على الصناعة أو رؤية السعودية 2030 وكذلك التركيز على الاستدامة، وجد أن هذه العوامل تتوافق بشكل كبير مع المكونات الرئيسة لشركة لوسِد حيث تتوافق خطط المملكة بشكل كبير مع خطة لوسِد المستقبلية.