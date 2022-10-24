نائب رئيس "لوسِد" لـ"سبق": بدء تسليم سياراتنا نهاية السنة.. والتجميع في مصنع السعودية نهاية 2023م

قال فيصل سلطان - نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسِد في الشرق الأوسط، عن سبب اختيار السعودية كوجهة أولى لمبيعات شركته، بأن السعودية تتميز بموقعها الإستراتيجي القوي في وسط العالم، مشيراً بأنه بعد تقييم عدة اختيارات من الشركة، بالإضافة إلى التغييرات الحالية التي تحدث في المملكة، وهي التركيز على الصناعة أو رؤية السعودية 2030 وكذلك التركيز على الاستدامة، وجد أن هذه العوامل تتوافق بشكل كبير مع المكونات الرئيسة لشركة لوسِد حيث تتوافق خطط المملكة بشكل كبير مع خطة لوسِد المستقبلية.
كم ستكون أسعار لوسِد بالمملكة العربية السعودية؟
لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسعار سيارات لوسِد في المملكة، لكن مع افتتاح المتجر سيتم الإعلان عن الأسعار بشكل تفصيلي وواضح، وإذا كنت تريد معرفة الأسعار في الولايات المتحدة فسيارات لوسِد تبدأ من 90 ألف دولار وحتى أكثر من 200 ألف دولار، والسعر على الموقع هو سعر مبدئي.
متى سيتم تسليم سيارات لوسِد في المملكة؟
يوجد لدينا حجوزات عالية في المملكة على سيارات لوسِد، وسيتم تسليم بعض السيارات في نهاية العام الجاري، وفي الربع الثاني من العام المقبل سيتم تسليم المزيد من السيارات، ولا أستطيع تحديد العدد بالتحديد لكنه سيكون قليلاً هذا العام، لكن في الربع الثاني من العام المقبل سيتم تسليم آلاف السيارات.
ما المستجدات الأخيرة بشأن مصنع لوسِد بالمملكة؟
تسير الأمور على قدم وساق، وتم بناء الهيكل الأساسي لمقر التصنيع، وسيكون جاهزاً للإنتاج في نهاية العام المقبل، وستكون السيارات عبارة عن تجميع فقط، لكن التصنيع الكامل للسيارات في المصنع سيكون في عام 2025.
ما الأنواع التي سيتم توفيرها في متجر لوسِد بالسعودية؟
سيتم توفير جميع أنواع الموديلات المتوفرة في أمريكا الشمالية، وهي لوسِد اير بيور ولوسِد اير تورينج ولوسِد اير بيرفورمانس، وأي موديلات أخرى ستكون متوفرة.
ماذا عن محطات الشحن الكهربائية، هل تم التعاون مع شركات لتوفير محطات للشحن؟
تتوفر كل سيارة لوسِد بشكل قياسي مع شاحن منزلي خاص بها، ويمكن للعملاء دفع قيمة أكثر للحصول على شاحن سريع والتي تقوم بشحن السيارة كاملة في خلال 4 ساعات فقط ويعطيك مدى يصل إلى 840 كم، ونحن في مفاوضات حالياً مع شركات مختلفة منها إلكترومين والتي أعلنت عن بناء 100 محطة شحن سريع.
هل هناك سيارات لوسِد موجودة في السعودية حالياً؟
نعم، هناك حوالي 9 أو 10 سيارات لوسِد كهربائية موجودة في المملكة والتي طلبها العملاء من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بعض السيارات موجودة للموظفين لدينا.