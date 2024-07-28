"الإيسيسكو" تهنئ السعودية لإدراج "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية" على قائمة اليونسكو

وأشاد بيان صادر عن الإيسيسكو اليوم، بنجاح المملكة ممثلة بوزارة الثقافة وهيئة التراث واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، في تحقيق المستهدف لرؤية المملكة 2030 بعدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، مشيرة إلى أن إدراج هذا الموقع جاء خلال الدورة الـ46 لاجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو بالعاصمة الهندية نيودلهي أخيرًا.