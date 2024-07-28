"الإيسيسكو" تهنئ السعودية لإدراج "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية" على قائمة اليونسكو

هنأت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، المملكة العربية السعودية بمناسبة إدراج موقع "المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية"، من طرف منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي.
وأشاد بيان صادر عن الإيسيسكو اليوم، بنجاح المملكة ممثلة بوزارة الثقافة وهيئة التراث واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، في تحقيق المستهدف لرؤية المملكة 2030 بعدد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، مشيرة إلى أن إدراج هذا الموقع جاء خلال الدورة الـ46 لاجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو بالعاصمة الهندية نيودلهي أخيرًا.
واستحضرت الإيسيسكو بالمناسبة الشراكة المتميزة التي تجمعها مع المملكة العربية السعودية في مجال تثمين التراث الثقافي وحمايته، وتنسيق الجهود لوضع التدابير اللازمة لصون الموروث التاريخي والعمل على تطويره، لإبراز الدور الحضاري الإسلامي ومكانة بلد الحرمين الشريفين كمركز للتلاقي الحضاري والسلم العالمي.