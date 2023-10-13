لا داعي للهرولة بالأدوية.. "الضبعان": ربط الترقية بالتطوع "خروج عن النص"!

قال الكاتب منصور الضبعان: إن التطوع عمل نبيل، وربطه بمكاسب شخصية يُخرجه من إطاره الإنساني الرفيع، أما ربطه بـ"مسوغات" الترقية فهذا خروج عن النص، إذ يمكن أن نحفز الموظفين للقيام بأعمال تطوعية، والوصول إلى مليون متطوع، دون أي مطامع مادية، ورغبات شخصية.