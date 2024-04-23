رئيس الطيران المدني: استراتيجيتنا تُرَكز على تمكين المنافسة والكفاءة لتحقيق الاستثمار ودعم تنمية الاقتصاد

وأشار إلى أن أعداد المسافرين في المملكة العام الماضي، زادت بنسبة 26% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 112 مليون مسافر، متجاوزة أرقام عام 2019 بنسبة 8%.. وفي يناير وفبراير من هذا العام، زادت حركة الجوية بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، كما ارتفع أداء الربط الجوي بشكل ملحوظ، مبينًا وجود زيادة في معدل الربط الجوي إلى ما يقرب من 150 وجهة، في حين قادت شركات الطيران منخفضة التكلفة حركة النمو بين عامي 2019 و2023؛ مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق المحلية من 27% إلى 44%؛ فيما تضاعفت حصة الشركات منخفضة التكلفة على الصعيد الدولي من 16% إلى 32%، وهذه الإحصاءات تُظهِر قدرة المنافسة على تعزيز النمو، وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين وتحقيق نتائج أفضل للمملكة.